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В МИД Китая заявили, что НАТО должны были распустить после распада СССР

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Ints Kalnins/Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что странам Запада следовало расформировать НАТО после распада СССР, передает ТАСС. Он назвал Североатлантический альянс «продуктом холодной войны».

«НАТО должно было быть распущено после распада СССР», — сказал дипломат.

По его словам, эта организация является самым главным зачинщиком и подстрекателем кризиса на Украине.

«США с 1999 года провели за 20 лет пять раундов расширения НАТО на восток, шаг за шагом прижимая Россию к стенке», — указал Лицзянь.

Он также отметил, что новая холодная война не нужна миру, а Европе она не нужна еще больше.

«Кризис на Украине продолжается уже месяц. Большая часть государств и международного сообщества возлагает надежды на переговоры и примирение, а также скорейшее прекращение огня», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что расширение НАТО на восток представляет собой одну из главных угроз национальной безопасности России, так как сокращается подлетное время к городам европейской части страны.

Североатлантический альянс, который объединяет большинство европейских стран, США и Канаду был создан 4 апреля 1949 года в Соединенных Штатах с целью защиты Европы от советского влияния.

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