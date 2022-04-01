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В Совфеде допустили выхода Аджарии из состава Грузии

Сенатор Климов: Аджария может покинуть Грузию, как это сделали Южная Осетия и Абхазия

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что Аджария может покинуть Грузию и стать независимым государством, как это в свое время сделали Южная Осетия и Абхазия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что республика примкнула ко всем антироссийским санкциям. Она подчеркнула, что такое решение было принято в связи с планами Цхинвала о проведении референдума по включению Южной Осетии в состав Российской Федерации.

По словам Климова, Аджарию в желании выйти из состава Грузии может поддержать Турция.

«С учетом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (регион граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», — написал российский парламентарий.

Он добавил, что руководство Грузии решением ввести санкции против России «накажет в первую очередь грузинский народ»

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

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