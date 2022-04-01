Путин и Лукашенко провели переговоры в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 апреля провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поводом для разговора стал отмечающийся 2 апреля День единения народов России и Белоруссии.

Глав государств обменялись поздравления, а после обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и продвижения союзной интеграции.

Кроме того, Путин рассказал Лукашенко о ходе специальной военной операции России на Украине дал оценки переговоров российских и украинских делегаций. Отмечается, что белорусский президент в очередной раз выразил поддержку действий Российской Федерации.

11 марта главы России и Белоруссии лично встречались в Кремле. Их переговоры длились более пяти часов. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Вторая часть переговоров была посвящена двусторонним отношениям, а также выстраиванию взаимодействия в условиях жесткого давления Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».