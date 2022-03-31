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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Захар Прилепин заявил, что Украина должна войти в состав России

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Писатель Захар Прилепин заявил, что санкций в отношении России уже так много, что «все равно, что мы сделаем» в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, предстоит еще много «катастрофически» тяжелой работы, но существует и «разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный».

«Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или еще чего-то будет эта территория получать», — заявил Прилепин.

По мнению писателя, Россия дошла до «очень высоких степеней противостояния» с западными странами, а санкции через месяц усилятся так, что «не будет вообще иметь значение, что мы сделаем», а после можно начинать переговоры с Польшей, Белоруссией, Румынией, Венгрией, США и любыми другими странами, которые готовы думать о будущем Украины.

«Но до этого надо доделать эту военную страшную работу. До этого надо доделать ее там, куда еще не пришли. А там, куда мы уже пришли, надо отладить нормальную работу администрации и работу с местным населением», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призывы идти до конца на Украине, говоря, что «Сталинградов в календаре нет и быть не должно». По его словам, позиция России является логичной, она не менялась.

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Операция на Украине. Новости
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