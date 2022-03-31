Депутат от ЕР попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый «флаг России»

Депутат Государственной думы от «Единой России» Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой запретить использование и публичную демонстрацию бело-сине-белого «флага России», сообщают РИА «Новости».

По словам Пискарева, он направил в ведомство обращение с просьбой провести проверку и рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый флаг.

«Этот флаг используют и размещают в социальных сетях лица, причастные к экстремистской деятельности, что позволяет говорить о необходимости запрета его использования и публичной демонстрации», — написал он.

Также он напомнил что так называемый «альтернативный флаг России» без красной полосы стал набирать популярность среди противников российской спецоперации и были замечены на антироссийских митингах в Нью-Йорке, Тбилиси, Лондоне, Кракове и ряде других городов. Также он отметил схожесть с альтернативным бело-красно-белым флагом, который использовался на акциях протеста в Белоруссии. Оба символа он назвал проявлением западных «майданных технологий».

«Исторически бело-сине-белое полотнище никогда не было среди государственных символов России. Это очередной фейк», — уточнил Пискарев .

Депутат пообещал, что комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, кому выгодно и кто стоит за созданием так называемого «флага».

Ранее Госдума создала комиссию, которая будет расследовать факты вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Председателем комиссии был назначен Василий Пискарев.