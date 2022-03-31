Дегтярев напомнил США о совете Жириновского уходить с Украины

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который с марта текущего года публикует в своем Telegram-канале выдержки из своих книг с «пророчествами» Владимира Жириновского, опубликовал совет от лидера ЛДПР для США об уходе с Украины, чтобы для них там «не повторился сценарий Кабула».

Чиновник привел отрывок из своей книги, в котором говорится, что «американцам» необходимо вовремя сделать «правильные выводы» и «убраться к черту» из всех стран мира.

«(Экс-президент Соединенных Штатов Дональд) Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а (нынешний президент США Джо) Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бамперы американских машин, уходящих на запад», — цитирует Дегтерев Жириновского.

Также отмечается, что не следует «укорять» Трампа или Байдена за поспешный вывод войск.

«По-другому и не получается. Под оркестр что ли уходить? Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своем дальнем берегу, жить как Канада или Австралия», — приводит хабаровский губернатор фразы лидера ЛДПР.

Ранее Дегтярев уже приводил цитаты Жириновского, которые считает пророческими. Среди них заявление, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, о приближающемся «конце» США, а также то, что НАТО «охотится» не за Украиной, а за Крымом.

Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что тот предсказал обострение в ЛНР и ДНР.