Глава МИД Турции заявил о работе над организацией новой встречи Лаврова и Кулебы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы возможна в ближайшие две недели.

Он отметил, что на российско-украинских переговорах в Стамбуле был достигнут значительный прогресс, однако реализации результатов по итогам встречи двух делегаций Турция пока не увидела.

«Встреча между Россией и Украиной может пройти на более высоком уровне, на уровне глав МИД, в ближайшие одну-две недели», — сказал министр в интервью телеканалу A Haber.

Чавушоглу уточнил, что уже обсуждал с Лавровым и Кулебой возможность проведения переговоров.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.

10 марта в турецкой Анталии состоялись переговоры глав МИД России и Украины. На встрече также присутствовал Чавушоглу.