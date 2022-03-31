Юрмала достигла предела по приему украинских беженцев

Власти Юрмалы заявили о приближении к критическому пределу в приеме беженцев с Украины, передает Delfi. По информации издания, самоуправление города предупреждает, что ресурсы почти исчерпаны после принятия более 600 мигрантов.

Как отметил мэр Юрмалы Гатис Трукснис, поток беженцев очень велик и уже превысил все прежние прогнозы. По его словам, возможности местных властей не безграничны в текущей ситуации — количество мест в школах или свободного жилья ограничены.

В подобных условиях представители самоуправления города призывают жителей привозить на его территорию беженцев только в том случае, если они готовы самостоятельно их разместить в своих домах. Отдельно подчеркивается то, что муниципальные службы, задействованные для помощи украинцам, уже перегружены.

Ранее СМИ сообщили, что европейская мафия наладила торговлю беженками с Украины.