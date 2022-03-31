Беннет обсудил с Байденом Иран и борьбу с терроризмом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил с президентом США Джо Байденом «региональную агрессию» Тегерана, а также борьбу с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.

«Ночью состоялась беседа премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Беннет поблагодарил Байдена за поддержку народа Израиля, который в последние дни столкнулся с волной террористических атак. Они (Беннет и Байден) обсудили ряд других вопросов, включая Иран и его региональную агрессию», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден в среду провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого предложил помощь еврейскому государству в борьбе с терроризмом в свете недавней серии террористических атак.

До этого сообщалось, что в израильском городе Бней-Браке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Служба безопасности Израиля заявила, что нападавший приехал с Западного берега реки Иордан. Во время вооруженного конфликта был застрелен полицейский, который пытался выйти на контакт и в итоге смог нейтрализовать нападавшего.