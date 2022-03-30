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В Белом доме прокомментировали готовность США предоставить Украине гарантии безопасности

Белый дом вновь заявил о неготовности конкретно рассуждать о гарантиях безопасности Украине

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Ron Edmonds/AP

Белый дом в очередной раз заявил, что в настоящее время не готов рассуждать о какой-либо конкретике в вопросе возможного предоставления Украине гарантий безопасности со стороны США. Об этом в ходе брифинга рассказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, сообщает ТАСС.

«Мы находимся в процессе постоянного обсуждения с Украиной тех способов, с помощью которых мы можем помочь им обеспечить суверенитет и безопасность. Но нет никаких конкретных деталей относительно гарантий безопасности, о которых я могла бы говорить в настоящий момент», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности по завершению военной операции России на Украине.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.

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