МИД Франции не увидел прогресса в российско-украинских переговорах

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France24 заявил о том, что не видит прогресса в переговорах России и Украины, сообщает ТАСС.

Ведущий задал главе французского МИД вопрос о том, считает ли он, что ситуация после российско-украинских переговоров в Стамбуле улучшилась.

«Нет. <...> Позиции [сторон] остались стабильными», — сказал Ле Дриан.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.