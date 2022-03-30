В Госдуме считают, что объявление Делягина в розыск Азербайджаном было нервным

В международном комитете Государственной думы заявили, что объявление Азербайджаном в международный розыск депутата Михаила Делягина было ошибочным. Об этом сообщил РИА «Новости» первый заместитель главы профильного комитета Думы Алексей Чепа.

По словам политика, решение прокуратуры Азербайджана в отношении Делягина является также и нервным.

«Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров», — подчеркнул Чепа.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Азербайджана объявила о заведении уголовного дела против Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики. Кроме того, депутата Госдумы решили объявить в розыск по линии Интерпола.

По информации азербайджанских СМИ, Баку возмутили утверждения Делягина на телевидении об агрессии якобы «турецких прокси», которых РФ называет «государством». Ко всему прочему, причиной для следственных действий в отношении народного избранника стали угрозы в отношении азербайджанской нефтяной промышленности, писали журналисты.