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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Amnesty International раскритиковала Швецию в новом докладе

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Global Look Press

Действия Швеции во время пандемии COVID-19, а также дискриминация саамского меньшинства подверглись резкой критике в новом отчете правозащитной организации Amnesty International. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно правозащитникам, в стране зафиксирован рост насилия с применением огнестрельного оружия, особенно среди иммигрантов, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса. В качестве одной из причин этой тенденции указывается социальная изоляция, которая привела к перенаселенности и снижению уровня вакцинации среди этой группы.

Организация также обвинила шведское правительство в несправедливом отношении к саамскому меньшинству страны, поскольку чиновники продолжили добычу полезных ископаемых, несмотря на сопротивление местных саамских общин на севере Швеции, где проживает большинство из них.

«Швеция неоднократно подвергалась критике со стороны международного сообщества, и мы с этим согласны, — сказала изданию SVT Sápmi Анна Йоханссон, исполняющая обязанности генерального секретаря Amnesty Sweden. — Правительство недостаточно защищает право саамов».

Израиль ранее раскритиковал отчет организации Amnesty International, в котором Тель-Авив обвиняется в подчинении палестинцев системе апартеида, основанной на политике «сегрегации, лишения собственности и изоляции».

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