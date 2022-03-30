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В Кремле прокомментировали предложение Украины отказаться от возвращения Крыма силой оружия

Песков: «Мы не можем ни с кем обсуждать судьбу регионов России»

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Сергей Карпухин/POOL/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, в частности — предложение Украины отказаться от возвращения Крыма силой оружия.

«Мы не будем вторгаться [в процесс переговоров с Украиной — «Газета.Ru»]. Крым — это часть Российской Федерации. И по нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы российских регионов. А какие-то нюансы переговоров мы обсуждать не будем», — заявил Песков.

Также он прокомментировал требования украинской стороны о предоставлении Украине гарантий в рамках установления нейтральной политики, переадресовав вопрос главе российской делегации.

«Мой коллега Владимир Мединский будет сегодня дополнительно формулировать. Можете обратиться к нему», — посоветовал Песков.

Ранее Кремль прокомментировал прошедшие переговоры России и Украины в Стамбуле.

В Стамбуле 29 марта прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский после окончания встречи сторон рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами.

Он добавил, что Россия после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, Москва делает «два шага навстречу» Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного — одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел, указал Мединский. По его словам, российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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