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Конгресс США изучит слухи об оргиях и употреблении кокаина среди сенаторов

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Rod Lamkey/Cnp/Global Look Press

Республиканцы в Палате представителей США изучат заявления своего однопартийца Мэдисона Коуторна, который утверждает о случаях употребления кокаина членами Конгресса. Коуторн также пожаловался, что его регулярно просили принять участие в оргиях с тех пор, как он переехал в округ Колумбия. Об этом сообщает издание Vice.

«Я смотрю на всех этих людей, на многих из них я равнялся всю свою жизнь. Я всегда обращал внимание на политику. А потом мне говорят: эй, мы собираемся устроить что-то вроде секс-тусовки в одном из наших домов, ты должен прийти. А потом ты понимаешь, что они просят тебя прийти на оргию», — заявил Коуторн.

Комментарии 26-летнего политика, который поделился своими инсайтами в рамках подкаста, теперь изучат. Вопрос о кокаине и оргиях уже поднимался 29 марта во время конференции республиканцев в Палате представителей, сообщает Politico.

Президент США Джо Байден ранее поставил подпись под законом, согласно которому линчевание признается федеральным преступлением на почве ненависти.

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