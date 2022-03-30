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Посол в США Антонов отверг обвинения об ответственности России за кризис

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Wong Maye-E/AP

Заявления от Соединенных Штатов о том, что РФ несет ответственность за продовольственный кризис на Украине и в мире, представляют собой часть информационной войны против Москвы, считает посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Посол ответил на просьбу отреагировать на соответствующее высказывание первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман.

«Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооруженные Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности», — пояснил Антонов.

До этого Шерман заявила, что РФ якобы причастна к бомбардировке не менее трех судов, вывозивших груз из портов Черного моря. Каких-либо доказательств причастности Москвы к нападениям в Вашингтоне не обнародовали.

Ранее Шерман утверждала, что Россия готова к серьезным переговорам с Украиной.

Также Антонов призывал США вернуться к профессиональному диалогу по ядерной безопасности.

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Отношения России и США
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