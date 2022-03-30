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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Блинкен заявил о глобальных проблемах из-за Украины

Госсекретарь США Блинкен: ситуация вокруг Украины создает в мире проблемы с продовольствием и энергоносителями

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Clemens Bilan/Global Look Press

Ситуация вокруг Украины создает по всему миру проблемы с продовольствием и энергоносителями. Об этом в интервью телеканалу Medi 1 заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Текст беседы размещен на сайте американского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, происходящее вокруг этой страны особенно влияет на ситуацию с пшеницей.

«Цены на энергоносители являются еще одной проблемой», — указал он.

Также Блинкен отметил, что Европе необходима диверсификация источников энергии.

«Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти», — сказал глава Госдепа.

Он добавил, что Россия использует энергоносители «как инструмент политики».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители в результате ситуации на Украине может вызвать глобальный голод.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Кризис на Украине
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