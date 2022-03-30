Посольство РФ призвало Госдеп прекратить политику обескровливания российских дипмиссий

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям США о приверженности дипломатической работе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети дипмиссии РФ.

В посольстве выразили поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств.

«Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия «коллективного Запада» в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога», — говорится в сообщении дипмиссии.

Российские дипломаты призвали США и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности.

29 марта стало известно, что Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В их числе — сотрудники в посольстве России в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене. Посол России в Бельгии Александр Токовинин подтвердил высылку дипломатов из королевства и назвал ее полностью необоснованной.

Несколькими часами ранее МИД Нидерландов сообщил о высылке 17 российских дипломатов. Накануне, 28 марта, 45 российских дипломатов покинули Польшу.

МИД РФ уже пообещал принять ответные меры на высылку дипломатов.