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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Американские журналисты предрекли конец гегемонии США

The Intercept: обострение на Украине ознаменовало собой появление постамериканского мира

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Журналисты американского издания The Intercept в своей статье выразили мнение, что обострение ситуации на Украине ознаменовало появление подлинно постамериканского мира.

Они указали, что некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки отказались занимались чью-либо сторону и выбрали «нейтральный путь».

Так, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и Мексика отказались изолировать Россию или стать участником санкционной кампании против ее экономики. Кроме того, в ООН группа государств, в том числе ЮАР, воздержались от принятия резолюции по изоляции России, отметили авторы статьи.

В материале сказано, что такая позиция этих государств вызвала шок у западных элит, которые давно указывали другим странам, какую геополитическую позицию тем следует занимать. Журналисты также считают, что авторитет Соединенных Штатов иссяк после десятилетий агрессии и злоупотреблений со стороны официального Вашингтона. Смесь из ошибок и неизбежностей вела Запад к упадку, а вместе с ним в упадок пришли и многие ценности, которые он породил, убеждены они.

«Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях», — говорится в публикации.

Ранее обозреватель издания Público Рафаэль Поч написал в своей статье, что США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, заблокировав хранимые на Западе золотовалютные резервы Центрального банка России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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