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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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В Раду внесли законопроект об уголовном сроке для незаконно покинувших Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Верховную раду внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для некоторых категорий граждан, покинувших Украину «незаконно» после введения военного положения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Список тех, кто понесет уголовную ответственность за выезд «без законных оснований», велик: он включает военнослужащих, резервистов, нардепов Рады, депутатов местных советов, чиновников, работников правоохранительных органов, судей разных уровней, прокуроров.

Законопроектом за незаконный выезд предусмотрено наказание в виде сроков от 5 до 10 лет тюрьмы. Более жесткое наказание — от 7 до 12 лет в заключении — грозит военнослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выезду украинцев из страны.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля — в день начала российской спецоперации по защите Донбасса. Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока военного положения на 30 суток с 26 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».

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