Экс-командующий ВДВ Шаманов: пытавшие российских военнопленных бойцы ВСУ захвачены спецназом

Двое бойцов ВСУ, пытавшие российских военнопленных и снимавшие их убийства на камеру, были захвачены российским спецназом, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, экс-командующего воздушно-десантных войск России Владимира Шаманова.

«Те, кто измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде. Я назову их фамилии. Одного подонка величали Сергей Величко, кличка Чили. Второго — Константин Немечев. Оба подонка произросли нацистами из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». Это они сами рассказали уже на первых допросах», — заявил Шаманов.

Он отметил, что так будет с каждым, кто нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Ранее в Совфеде России оценили призыв ООН расследовать случаи пыток военнопленных на Украине.

Накануне в интернете появилось видео жестокого обращения с российскими пленными, которым прострелили ноги и в дальнейшем не оказали медицинской помощи. Отмечается, что инцидент произошел на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.