Патрушев заявил, что Украине надо вернуть подлинное народовластие

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что Украине надо вернуть подлинное народовластие и освободить население от угнетения «со стороны зверей в человеческом обличье». Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

«Сегодня так важно вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения бесчинствующих на украинской земле фанатиков, карателей...» — отметил Патрушев.

По его словам, сейчас РФ «разгребает авгиевы конюшни» на Украине, созданные Соединенными Штатами и «европейскими приспешниками».

В свою очередь, секретарь Совбеза добавил, что почти 8 лет Европа не обращала внимания на войну, развязанную властями Киева в отношении проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Европа закрывала глаза на заявления Киева о силовом захвате Крыма и Кубани, но проснулась, когда наше государство решило искоренить очаг неонацизма...» — заключил Патрушев.

Также Патрушев заявлял, что Запад может вынашивать планы по использованию оружия массового уничтожения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».