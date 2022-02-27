Песков заявил, что российская делегация готова к переговорам с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с Украиной и готова к ним. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления российской и украинской стороны о переговорах.

Он напомнил, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о готовности провести переговоры, в ходе которых будет обсуждаться нейтральный статус Украины. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предложил поручить такие переговоры Минску, о чем проинформировали и украинскую сторону. Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил, что Минск организует встречу делегаций и обеспечит их безопасность.