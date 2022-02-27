Чехия отправила на Украину поезд с оружием

Министерство обороны Чехии заявило в Twitter, что направило на территорию Украины поезд с оружием, сообщает ТАСС.

«Мы держим слово. Поезд с помощью Украине должен был пройти во что бы то ни стало. Мы отправляем пулеметы, штурмовые винтовки, пистолеты, боеприпасы и снаряжение для артиллерии», — отметили в ведомстве.

Также в минобороны добавили, что в воскресенье правительство Чехии должно одобрить дополнительную помощь Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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