Путин поздравил военных, несущих службу на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Вооруженных сил России с профессиональным праздником, выразив признательность военным, несущим службу на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса», — говорится в сообщении.

День Сил специальных операций в России отмечается 27 февраля начиная с 2015 года.

Ранее 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.