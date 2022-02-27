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США осудили ракетный пуск КНДР

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Министерство обороны РФ

США осудили ракетный пуск КНДР, но не считают его угрозой для страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Индо-Тихоокеанского командования американских ВС.

«Соединенные Штаты осуждают этот пуск и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших действий дестабилизационного характера», — говорится в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты сделали запрос на проведение 3 февраля заседания Совета безопасности ООН в связи с запуском баллистической ракеты Северной Кореей.

30 января информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в направлении Японского моря. Она пролетела около 800 километров на максимальной высоте 2000 километров и достигла максимальной скорости 16 Маха, что в 16 раз превышает скорость звука, и похожа на скорость ракеты «Хвасон-12», которую КНДР испытала в 2017 году.

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