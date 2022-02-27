В Юго-Восточной Азии призвали к мирному диалогу по Украине

Главы МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) опубликовали заявление на официальном сайте организации, в котором подчеркнули наличие возможностей для мирного диалога по ситуации на Украине.

В организации призвали «все заинтересованные стороны» проявлять «максимальную сдержанность» и стремиться к «продолжению диалога по всем каналам», включая дипломатические. Это необходимо для «сдерживания ситуации», «деэскалации напряженности» и «поиска мирного урегулирования» в соответствии с нормами международного права и ряда ключевых документов (Устава ООН и Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии).

«Мы уверены, что еще есть пространство для мирного диалога с целью не допустить выхода ситуации из-под контроля. Все стороны — для наступления мира, безопасности и гармоничного сосуществования — ответственны за поддержание принципов взаимного уважения суверенности, территориальной целостности и равных прав для всех стран», — подчеркивается в документе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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