Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Европейские лидеры рассмотрят отключение от SWIFT некоторых российских банков 02:39
Полузащитник ЦСКА Гбамен назвал матч со «Спартаком» самым важным в сезоне 02:36
Защитник ЦСКА Фукс после победы над «Спартаком»: Москва –... 02:29
Макрон выступил против размещения в Белоруссии российского ядерного оружия 02:25
РФПИ попало под «полные блокирующие санкции» США 02:23
Гол Малкина позволил «Питтсбургу» победить «Рейнджерс» 01:56
Евросоюз намерен «парализовать» активы Центробанка России 01:45
Финляндия закрывает небо для российских авиакомпаний 01:45
Черчесов: к сожалению, у меня какое-то ощущение дежа вю 01:43
Росавиация закрыла российское небо для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии 01:28

Китайское посольство в России напомнило, кто является реальной угрозой миру

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Twitter Посольства Китая в России

Посольство Китайской Народной Республики в России в Twitter сделало репост записи заместитель директора Департамента информации МИД КНР Цжао Лицзяня, в котором он напомнил, что именно Соединенные Штаты являются реальной угрозой миру, сообщает РИА «Новости».

В своем посте Цжао Лицзянь опубликовал инфографику проведенных вооруженными силами США бомбардировок иностранных государств — от Кореи и Китая в 1950-1953 году до Сирии в настоящее время.

В списке указано более 30 стран, в том числе Вьетнам, Лаос, Гватемала (дважды), Югославия, Ливия, Ирак и Йемен.

В комментарии к инфографике подчеркивается, что в указанных странах проживает до одной трети всего населения Земли.

Ранее в Китае отказались называть события на Украине «вторжением».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть