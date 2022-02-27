Китайское посольство в России напомнило, кто является реальной угрозой миру

Посольство Китайской Народной Республики в России в Twitter сделало репост записи заместитель директора Департамента информации МИД КНР Цжао Лицзяня, в котором он напомнил, что именно Соединенные Штаты являются реальной угрозой миру, сообщает РИА «Новости».

В своем посте Цжао Лицзянь опубликовал инфографику проведенных вооруженными силами США бомбардировок иностранных государств — от Кореи и Китая в 1950-1953 году до Сирии в настоящее время.

В списке указано более 30 стран, в том числе Вьетнам, Лаос, Гватемала (дважды), Югославия, Ливия, Ирак и Йемен.

В комментарии к инфографике подчеркивается, что в указанных странах проживает до одной трети всего населения Земли.

Ранее в Китае отказались называть события на Украине «вторжением».

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