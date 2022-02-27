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Украинская партия ОПЗЖ исключила депутата Илью Киву

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The Kyva (Илья Кива)/Telegram

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Юрий Бойко заявил, что народный депутат Илья Кива будет исключен из фракции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Facebook политика.

«Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключены из фракции. Те люди, как Кива, которые разжигают рознь, а не способствуют мирному процессу, им не место в нашей фракции. Я инициировал вопрос исключения его из фракции», — пишет Бойко.

Ранее оппозиционный народный депутат Украины Илья Кива призвал президента Владимира Зеленского уйти в отставку.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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