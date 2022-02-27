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Во Франции пообещали усилить санкции против России

Елисейский дворец планирует «новые меры» против России по SWIFT

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Правительство Франции планирует усилить санкции против России, применив «новые меры» по SWIFT и против российской экономики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM TV.

По данным телеканала, президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за расширение санкционного давления на Россию. В качестве дополнительных санкций, Франция планирует принять «национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц».

Кроме того, Франция готова принять меры по «противодействию российским медиа на европейский территории».

Ранее в ОП заявили, что России нужно сделать ставку на малый и средний бизнес в условиях санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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