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Президенты Белоруссии и Франции проводят телефонный разговор

Лукашенко созвонился с президентом Франции Макроном

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Aleksey Nikolskyi/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Больше часа идет разговор президентов Беларуси и Франции», — говорится в сообщении. Иных подробностей не приводится.

Ранее Лукашенко заявил, что после его заявления, что Минск не позволит стрелять русским в спину, Запад отвел своих военных дальше от границы с республикой.

Президент республики подчеркнул, что он специально заявил, что Западу не дадут пройти через Белоруссию, что с их войсками будут воевать, если они позволят стрелять русским в спину. Эти действия Лукашенко назвал участием в российской операции на Украине, а также защитой собственных рубежей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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