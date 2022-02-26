Украина закрыла пункты пропуска через госграницу с Россией и Белоруссией

Власти Украины решили временно закрыть пункты пропуска через государственную границу с Белоруссией и Россией, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Его слова приводит ТАСС.

«Очень важный момент. Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать на Украину спокойно и беспрепятственно», — сказал глава кабмина.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что свыше 150 тыс. человек покинули Украину.

До этого секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что с момента начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик границу РФ перешли более 120 тыс. человек.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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