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Захарова заявила, что официально контакты России и ЕС не разорваны

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Дипломатические контакты России и Евросоюза официально не разорваны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Она также указала, что российская сторона получила решение относительно Совета Европы (СЕ), «но это не национальное качество, это организация».

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал приостановку членства РФ в СЕ «поводом хлопнуть дверью».

Накануне стало известно, что Совет Европы приостановил права России на представительство в организации на фоне спецоперации РФ в Донбассе. Приостановка членства распространяется на работу страны в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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ЕС — Россия
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