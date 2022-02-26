В МИД прокомментировали визовые санкции против россиян

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Захарова: МИД не обладает данными о том, что россияне не смогут получать шенгенские визы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Подтверждения того, что россияне не смогут получать шенгенские визы, нет. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке. Это они пересматривают. Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала», — сказала она.

Ранее стало известно, что с 28 февраля Евросоюз прекращает действие двустороннего соглашения об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан.

Упрощенная процедура выдачи виз ЕС теперь не будет действовать для российских дипломатов и парламентариев, членов Конституционного и Верховного судов, членов официальных делегаций, а также бизнесменов и представителей деловых организаций.

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