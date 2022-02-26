Зеленский рассказал о предложении Алиева и Эрдогана организовать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что азербайджанский и турецкий коллеги Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с ним предложили организовать переговоры с Москвой по ситуации в украинском государстве, передает РИА «Новости».

«Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать», — заявил Зеленский.

Ранее в субботу советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев отказался вести переговоры с Москвой.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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