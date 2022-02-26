Глава погранслужбы Украины заявил о презрении к коллеге из Белоруссии

Глава Пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в официальном письме позволил себе оскорбления в адрес руководителя Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе говорится, что Белоруссия вопреки добрососедским отношениям якобы позволила России начать «военную агрессию» против Украины со своей территории.

«Будьте вы прокляты, твари! С презрением!» — сказано в послании.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не готовили какую-то войну против Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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