Кадыров заявил, что разберется с теми, кто сбежал из Чечни и стал «помогать» Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заверил, что разберется с теми, кто сбежал из Чечни и теперь именует себя «батальонами шейха Мансура и Дудаева» и обещает помочь Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы называете себя батальон шейха Мансура, Дудаева. Вы не имеете права называть имя шейха Мансура. Мы потомки шейха Мансура, и мы вас уничтожим, где бы вы ни находились. Поэтому подскажите, где вы находитесь, там мы появимся и там мы вас уничтожим. Вы сбежали из Чеченской Республики и сейчас оттуда кричите, что вы воины», — заявил политик.

Ранее Кадыров в свете ситуации на Украине собрал в Грозном 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов и в выступлении посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед российским коллегой Владимиром Путиным.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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