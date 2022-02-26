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Володин прокомментировал запрет Швеции и Финляндии на полет его самолета

Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли воздушное пространство для его самолета

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета российской делегации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поступают вопросы от журналистов: правда ли, что Швеция и Финляндия закрыли небо для нашего самолета? Да, правда», — написал он.

По его словам, полет был согласован заранее, но страны отказались пускать российский борт.

Ранее Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Ил-96, на борту которого находился спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу, 25 февраля. Российская делегация возвращалась на родину после официального визита на Кубу и в Никарагуа. Борт должен был приземлиться в столичном аэропорту «Внуково-2» в 17.30 мск, однако посадка была осуществлена с задержкой в 44 минуты, при этом во время полета воздушное судно несколько раз меняло курс.

Один из членов делегации сообщил, что «власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта».

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