Володин прокомментировал запрет Швеции и Финляндии на полет его самолета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета российской делегации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поступают вопросы от журналистов: правда ли, что Швеция и Финляндия закрыли небо для нашего самолета? Да, правда», — написал он.

По его словам, полет был согласован заранее, но страны отказались пускать российский борт.

Ранее Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Ил-96, на борту которого находился спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу, 25 февраля. Российская делегация возвращалась на родину после официального визита на Кубу и в Никарагуа. Борт должен был приземлиться в столичном аэропорту «Внуково-2» в 17.30 мск, однако посадка была осуществлена с задержкой в 44 минуты, при этом во время полета воздушное судно несколько раз меняло курс.

Один из членов делегации сообщил, что «власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта».