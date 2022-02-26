Песков рассказал о приказе Путина приостановить продвижение ВС РФ на Украине

Президент России Владимир Путин 25 февраля дал приказ приостановить продвижение российских войск на Украине в свете возможных переговоров с украинскими властями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — рассказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что днем 26 февраля движение было возобновлено в соответствии с планом операции в связи с отказом украинской стороны от переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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