Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
ФСБ: в Миллеровском районе Ростовской области упал снаряд со стороны Украины 14:36
В ДНР заявили, что эшелонированная оборона ВС Украины практически пройдена 14:35
Ростуризм опубликовал памятку для россиян, находящихся за границей 14:33
Словакия ввела режим ЧС из-за украинских беженцев 14:19
Капитан сборной Польши прокомментировал отказ команды от участия в стыковом матче 14:16
Нидерланды направят Украине 200 ракетных комплексов Stinger 14:11
Латвия закроет воздушное пространство страны для авиакомпаний РФ 14:09
Лыжница Степанова снялась со спринта на МЧМ в Норвегии 13:58
Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России 13:51
Посольство России потребовало от Франции разъяснений по задержанному в Ла-Манше... 13:50

Появились подробности о перехваченном во Франции российском судне

Перехваченный в Ла-Манше российских сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dan Kitwood/Getty Images

Перехваченный в Ла-Манше российских сухогруз имел разрешение на плавание в водах Франции. Об этом сообщает радиостанция сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France bleu, которая приводит данные морской префектуры.

Отмечается, что судно под названием Baltic Leader следовало из Руана, оно перевозило автомобили. На борту находятся 20 человек.

«По данным морской префектуры, данное судно следовало из Руана, перевозило автомобили и имело разрешение на плавание во французских водах», - сообщает радио.

Радиостанция сообщает, что судно может быть связано с российскими финансовыми организациями, против которых ранее были введены санкции.

Ранее сообщалось, что российское грузовое судне было задержано в проливе Ла-Манш. В посольстве России во Франции подтвердили эту информацию и потребовали от Парижа разъяснений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть