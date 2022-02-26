В Госдуме заявили, что Зеленский покинул Киев

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не было в Киеве 25 февраля, он покинул столицу вместе со своим окружением и отправился во Львов. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов», — написал Володин.

По его словам, в настоящее время украинский лидер находится под охраной неонацистов.

Утром 26 февраля Зеленский снял видеообращение к народу, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса, тем самым подтвердив, что все еще находится в украинской столице.

«Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство», — подчеркнул глава государства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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