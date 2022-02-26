Захарова вспомнила стихотворение Тютчева, описывая обстановку в мире

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова процитировала стихотворение русского поэта Федора Тютчева «Напрасный труд», описывая ситуацию в мире. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, сейчас это произведение актуально как никогда.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь. Чем либеральней, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш. Но недоступна им ее идея. Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы: в ее глазах вы будете всегда не слуги просвещенья, а холопы», — процитировала Захарова Тютчева.

Накануне Захарова заявила, что Россия в отношениях с США и Западом подошла к черте, после которой начинается «точка невозврата».

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других членов Совета безопасности России.