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В Молдавии закрывают сайт «Sputnik Молдавия»

Глава службы безопасности Молдавии Есауленко поручил закрыть сайт «Sputnik Молдавия»

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Dodon Igor/Twitter

Руководитель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Есауленко 26 февраля поручил закрыть сайт «Sputnik Молдавия». Об этом сообщает ТАСС.

По данным СИБ, «Sputnik Молдавия» якобы распространял информацию, которая «подстрекает к ненависти и войне в условиях чрезвычайного положения».

На этой неделе сообщалось, что Евросоюз рассматривает введение санкций против главного редактора российского государственного англоязычного телеканала Russia Today Маргариты Симоньян.

Союз журналистов России (СЖР) подверг критике санкции против СМИ РФ.

В начале февраля немецкий регулятор MABB запретил телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Уточняется, что у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)».

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