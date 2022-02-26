В Совфеде заявили об исчерпании санкционного инструментария Запада

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас уверен, что санкции стран Запада в отношении высшего руководства России указывают на то, что их санкционный инструментарий исчерпан.

«То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан», — сказал парламентарий.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других членов Совета безопасности России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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