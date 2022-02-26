Байден поручил Госдепу немедленно выделить военную помощь Украине

Президент США Джо Байден подписал меморандум, в котором поручил Госдепу выделить Украине помощи на $600 млн, из них $350 млн — в в том числе в сфере обороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Белый дом попросил у Конгресса $6,4 млрд «на украинский кризис».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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