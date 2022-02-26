Блинкен назвал санкции против Путина «беспрецедентной ценой»

Соединенные Штаты установили «беспрецедентную цену» для президента России Владимира Путина за операцию по защите Донбасса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА «Новости».

«США устанавливают беспрецедентную цену за жестокую и не спровоцированную атаку на людей Украины для президента Путина и его окружения», — сказал госсекретарь США.

По его словам, Вашингтон и его союзники привержены назначить высокую экономическую и дипломатическую цену для правительства России в случае эскалации ситуации.

«Президент Путин отверг добрую волю и усилия США и союзников, направленные на поиск ответа на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог и на избежание ненужного конфликта и человеческих страданий», — подчеркнул Блинкен.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других членов Совета безопасности России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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