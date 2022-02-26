The Washington Post: США готовы помочь Зеленскому в эвакуации из Киева

Власти Соединенных Штатов готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

Американские и украинские официальные лица заявили в комментарии изданию, что руководство США готово помочь украинскому лидеру в эвакуации из столицы Украины, чтобы «его не схватили или не убили наступающие российские войска».

По словам высокопоставленного чиновника США, американские официальные лица в последние дни обсуждали с Зеленским «различные вопросы безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства».

В то же время чиновник из Украины уточнил, что сам президент не отдавал распоряжения вывезти его в другой город.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.