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The Washington Post: США готовы помочь Зеленскому в эвакуации из Киева

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Власти Соединенных Штатов готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

Американские и украинские официальные лица заявили в комментарии изданию, что руководство США готово помочь украинскому лидеру в эвакуации из столицы Украины, чтобы «его не схватили или не убили наступающие российские войска».

По словам высокопоставленного чиновника США, американские официальные лица в последние дни обсуждали с Зеленским «различные вопросы безопасности, включая наиболее безопасные для него места, чтобы обеспечить непрерывность работы правительства».

В то же время чиновник из Украины уточнил, что сам президент не отдавал распоряжения вывезти его в другой город.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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