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В ООН назначили гуманитарного координатора по Украине

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Carlo Allegri/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении гуманитарного координатора по Украине, передает ТАСС.

«Сегодня я объявляю о назначении Амина Авада кризисным координатором ООН по Украине», — заявил генсек по окончании заседания Совета Безопасности ООН.

По его словам, гуманитарные потребности Украины растут «с каждым часом»

«Гибнет мирное население. По меньшей мере 100 тыс. украинцев вынуждены были покинуть свои дома», — пояснил Гутерриш.

Накануне заместитель генсека Организации объединенных наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что им потребуется система координации с Россией для доставки гумпомощи на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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