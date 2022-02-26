Небензя: националисты на Украине используют мирных жителей как щит

Националисты на Украине используют мирных жителей страны в качестве живого щита. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Президент [России Владимир] Путин и Министерство обороны России четко заявили и ясно заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита. В частности, категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня», — заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что подобные действия являются прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

5 февраля в ходе совещания с членами Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что основные боестолкновения в ходе операции в Донбассе происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями. Он призвал украинцев брать власть в свои руки и не позволять бандеровцам использовать себя в качестве живого щита.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее рассказал, что националисты устраивают расправы над срочниками в рядах вооруженных сил Украины, которые не хотят воевать.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.