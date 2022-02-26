Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Украине

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. Об э ттм сообщает РИА «Новости».

В состав Совета входят 15-государств-членов ООН. Постоянные члены СБ — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Только они обладают правом вето в Совбезе.

За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Воздержались при голосовании Китай, Индия и ОАЭ.

Авторами проекта выступили США и Албания — они требуют, чтобы Россия прекратила операцию по демилитацизации Украины. В документе также осуждается признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Ранее СМИ узнали о том, что члены Палаты представителей Конгресса США обсуждают резолюцию с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН за военную операцию в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.